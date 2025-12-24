Francia atterraggio emergenza Vueling

Un Airbus A320 di Vueling, in volo tra Parigi e Ibiza, ha effettuato un atterraggio di emergenza a Clermont Ferrand a causa di un problema tecnico lieve al motore. L'incidente si è verificato senza conseguenze per i passeggeri o l'equipaggio. L'incidente evidenzia l'importanza delle procedure di sicurezza e manutenzione delle compagnie aeree.

Un Airbus A320 della compagnia spagnola 'Vueling' che effettuava il tragitto tra Parigi e Ibiza ha dovuto fare un atterraggio di emergenza senza incidenti a Clermont Ferrand a causa di un problema tecnico "lieve" nel motore. Lo ha riferito la stampa francese.Il velivolo, che trasportava 167 passeggeri, era partito da Parigi alle 17 ora locale e alle 19 ha dovuto effettuare l'atterraggio di emergenza all'aeroporto di Clermont Ferrand Auvergne, nel centro del Paese. La manovra si è svolta senza problemi.

