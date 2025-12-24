Frame Time Open le macchine del tempo di Rosa Barba

24 dic 2025

Frame Time Open, le macchine del tempo di Rosa Barba, esplora il concetto di «cinema esposto» come una forma di narrazione che svela i processi e le stratificazioni del cinema stesso. Attraverso le sue opere, Rosa Barba invita a riflettere sul passare del tempo e sulla memoria visiva, offrendo un’esperienza sensoriale che unisce l’arte e il cinema in modo originale e raffinatamente sobrio.

Il concetto di «cinema esposto» ancor più di «cinema espanso» è sempre stato praticato con risultati originali da Rosa Barba. Ma, in questa mostra allestita al Maxxi – fino all’8 . il manifesto. 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it

