Frame Time Open le macchine del tempo di Rosa Barba

Frame Time Open, le macchine del tempo di Rosa Barba, esplora il concetto di «cinema esposto» come una forma di narrazione che svela i processi e le stratificazioni del cinema stesso. Attraverso le sue opere, Rosa Barba invita a riflettere sul passare del tempo e sulla memoria visiva, offrendo un’esperienza sensoriale che unisce l’arte e il cinema in modo originale e raffinatamente sobrio.

