Frame Time Open le macchine del tempo di Rosa Barba
Frame Time Open, le macchine del tempo di Rosa Barba, esplora il concetto di «cinema esposto» come una forma di narrazione che svela i processi e le stratificazioni del cinema stesso. Attraverso le sue opere, Rosa Barba invita a riflettere sul passare del tempo e sulla memoria visiva, offrendo un’esperienza sensoriale che unisce l’arte e il cinema in modo originale e raffinatamente sobrio.
Il concetto di «cinema esposto» ancor più di «cinema espanso» è sempre stato praticato con risultati originali da Rosa Barba. Ma, in questa mostra allestita al Maxxi – fino all’8 . il manifesto. 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it
Leggi anche: Al Maxxi di Roma fino all'8 marzo 2026 le sculture di Rosa Barba e i ritratti di Elisabetta Catalano. Il video di Amica.it
Rosa Barba, Frame Time Open, MAXXI, Roma. x.com
