Fra musica e comicità proseguono gli eventi natalizi del Comune | i prossimi appuntamenti
Proseguono senza sosta gli eventi natalizi del Comune di Pescara nell'ambito del cartellone allestito per le festività. Il 26 dicembre, venerdì, il piazzale Enrico Berlinguer, davanti alla stazione ferroviaria di Porta Nuova, ospiterà lo show di Vincenzo Olivieri, alle ore 17, per un pomeriggio. 🔗 Leggi su Ilpescara.it
Feste all'insegna della musica, della comicità e degli approfondimenti giornalistici. Le commedie dialettali si alterneranno alle trasmissioni tradizionali di Fulvio Bertolini e Ivana Patritti. Gli spazi informativi saranno dedicati a due interviste a Valentina Fortichiar - facebook.com facebook
