Fra musica e comicità proseguono gli eventi natalizi del Comune | i prossimi appuntamenti

24 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Proseguono senza sosta gli eventi natalizi del Comune di Pescara nell'ambito del cartellone allestito per le festività.  Il 26 dicembre, venerdì, il piazzale Enrico Berlinguer, davanti alla stazione ferroviaria di Porta Nuova, ospiterà lo show di Vincenzo Olivieri, alle ore 17, per un pomeriggio. 🔗 Leggi su Ilpescara.it

