foto vento e pioggia a napoli volano in aria i gazebo

Tempo di lettura: < 1 minuto Vento e pioggia a Napoli, volano in aria i gazebo. Queste le immagini all ‘alba da piazza Vanvitelli. Siamo al Vomero, già teatro dell’imponente blitz sulle occupazioni di suolo pubblico, nell’ambito dell’indagine della Procura della Corte dei conti. Così si presentavano le strutture esterne dopo la tempesta di acqua e forte libeccio, alle prime luci del giorno. Il maltempo ha lasciato il segno su ombrelloni e tavolini, presenti sul posto al momento dell’acquazzone. “La strage dei gazebo” è il risultato del forte temporale notturno. Proprio alla Vigilia di Natale: il giorno consacrato al “rito dell’aperitivo”, appuntamento irrinunciabile per migliaia di persone nell’area pedonale del Vomero. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

