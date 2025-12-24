Forlì conti per la salvezza Mancano 16 punti circa Ma deve accelerare un po’

Al termine del girone d’andata il Forlì, neopromosso, occupa un buon ottavo posto in classifica. La squadra biancorossa di mister Miramari naviga all’interno della zona playoff, riservata a chi finirà tra il secondo e il decimo posto. Una posizione soddisfacente con 24 punti in carniere frutto di sette vittorie, tre pareggi e otto sconfitte. Al giro di boa i biancorossi vantano il ragguardevole vantaggio di 9 lunghezze su Perugia e Bra, appaiate a quota 15. Ovvero i due club che, se il campionato fosse terminato, sarebbero condannati a giocarsi la salvezza nei playout con Pontedera (14) e Torres (11), rispettivamente penultima e ultima in classifica. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

