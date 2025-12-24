Forbidden Fruit Anticipazioni Turche | Yildiz Accetta Di Sposare Nadir!

Yildiz sorprende tutti con una decisione impulsiva durante una riunione. La proposta di Nadir e la gravidanza di Leyla cambiano tutto. Nadir non è tipo da starsene con le mani in mano. Quando viene a sapere che tra Yildiz e Halit è calato il sipario, capisce che è il momento perfetto per muovere la sua pedina più audace. Senza indugiare, si presenta alla porta di Yildiz con uno sguardo determinato e una proposta che potrebbe rivoluzionare la sua vita. Con la sicurezza di chi ha già pianificato ogni mossa, le chiede senza mezzi termini se vuole diventare sua moglie. Yildiz resta ammutolita, colta alla sprovvista da quelle parole così dirette. 🔗 Leggi su Uominiedonnenews.it

