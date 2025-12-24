Forbidden fruit 2 replica puntata del 24 dicembre in streaming | Video Mediaset
Nuovo appuntamento oggi – mercoledì 24 dicembre – con la soap turca Forbidden fruit 2. Nella puntata odierna, dopo essere stata salvata da Alihan, Zeynep fa ritorno a casa, dove Yildiz e Asuman la stanno attendendo con ansia. Nonostante il trauma legato all’esperienza vissuta, Zeynep cerca di distrarsi il più possibile e ritorna subito alla vita di tutti i giorni. Ecco il Video Mediaset per rivedere l’episodio 116 trasmesso da Canale 5 in replica streaming. 🔗 Leggi su Superguidatv.it
Leggi anche: Forbidden fruit 2, replica puntata del 24 ottobre in streaming | Video Mediaset
Leggi anche: Forbidden fruit 2, replica puntata del 24 novembre in streaming | Video Mediaset
Forbidden fruit 2, replica puntata del 15 dicembre in streaming | Video Mediaset; Forbidden fruit 2, replica puntata del 23 dicembre in streaming | Video Mediaset; Forbidden fruit 2 replica puntata del 23 dicembre in streaming | Video Mediaset; Forbidden fruit 2, replica puntata del 22 dicembre in streaming | Video Mediaset.
Forbidden fruit 2, replica puntata del 23 dicembre in streaming | Video Mediaset0 - Video Mediaset per rivedere l'episodio inedito trasmesso da Canale 5 in streaming ... superguidatv.it
Forbidden fruit 2, replica puntata dell’11 dicembre in streaming | Video Mediaset0 - Il Video Mediaset per rivedere l'episodio inedito trasmesso da Canale 5 in streaming ... superguidatv.it
Forbidden fruit trame turche, Zerrin chiama Halit 'mio marito', Yildiz replica: 'È il mio' - Nelle prossime puntate di Forbidden Fruit, durante una cena a Villa Argun, Zerrin definirà Halit “mio marito”, scatenando la pronta reazione di Yildiz. it.blastingnews.com
La Forza di una donna Anticipazioni Dal 15 al 20 dicembre:Nezir sorprende Bahar con una proposta di
«Sono riuscita a vendere casa. . . » Forbidden Fruit si prende una pausa per le festività: il 25 dicembre 2025, giorno di Natale, la soap turca non sarà trasmessa su Canale 5. Anche il giorno successivo, Santo Stefano, non troveremo la storia delle sorelle Yildiz - facebook.com facebook
Soap turche a Capodanno, soap turche tutto l'anno: il 1° gennaio 2026 su #Canale5 andrà in onda #ForbiddenFruit. x.com
Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.