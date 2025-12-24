Forbidden fruit 2 replica puntata del 24 dicembre in streaming | Video Mediaset

Nuovo appuntamento oggi – mercoledì 24 dicembre – con la soap turca Forbidden fruit 2. Nella puntata odierna, dopo essere stata salvata da Alihan, Zeynep fa ritorno a casa, dove Yildiz e Asuman la stanno attendendo con ansia. Nonostante il trauma legato all’esperienza vissuta, Zeynep cerca di distrarsi il più possibile e ritorna subito alla vita di tutti i giorni. Ecco il Video Mediaset per rivedere l’episodio 116 trasmesso da Canale 5 in replica streaming. 🔗 Leggi su Superguidatv.it

