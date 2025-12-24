Forbici passate di padre in figlio Cardamone storia di famiglia | festeggiati i 70 anni di attività

Da oltre settant’anni, la famiglia Cardamone porta avanti con dedizione l’attività di barberia a La Spezia. Un mestiere tramandato di generazione in generazione, simbolo di continuità e passione, che si riflette in ogni gesto e nel rispetto della tradizione artigiana. Questa storia rappresenta un capitolo di storia locale, testimonianza di impegno e di un legame forte con la comunità.

La Spezia, 24 dicembre 2025 – Settant'anni nello stesso luogo, sotto la stessa insegna, con lo stesso gesto che si tramanda di padre in figlio: quello delle forbici che scorrono sicure, trasformando un mestiere artigiano in un linguaggio universale. La storia della famiglia Cardamone, che in questo 2025 che sta volgendo al termine celebra i settant'anni di attività alla Spezia, è molto più di una vicenda professionale: è un racconto che attraversa quasi un secolo e mezzo, cinque generazioni e 144 anni di storia dell'acconciatura italiana, iniziata nel 1881 e ancora oggi proiettata nel futuro. Tutto comincia a Napoli, a San Gennariello a Cercola, dove Ernesto Cardamone, dopo una lunga gavetta da 'garzone', apre il suo primo salone.

