Fondo pensione dei giornalisti | Moschetti nuovo presidente

Il Cda del Fondo pensione complementare dei giornalisti italiani ha eletto Sergio Moschetti come nuovo presidente. Rappresenterà la parte imprenditoriale mentre il suo vice, che sarà Edmondo Rho, è il consigliere più votato alle elezioni tra i giornalisti. Moschetti sarà presidente anche in virtù dell’alternanza tra editori e giornalisti e subentrerà all’uscente Alessia Marani. A presiedere il collegio sindacale sarà invece Andrea Sbardellati. Il nuovo Cda del Fondo è composto Guido Besana, Roberto Covallero, Simona Fossati, Sergio Moschetti, Fabio Pennini, Mario Tagliafierro, Edmondo Rho, Giampaolo Davide Rossetti, Andrea Rustichelli, Vincenzo Varagona, Giuseppe Zavatta, Massimo Zennaro. 🔗 Leggi su Lettera43.it
