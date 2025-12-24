Fondi per la biblioteca della Pestalozzi Sangiorgio | Segnale concreto contro chi ha tentato di ferire la nostra comunità

“Esprimo il mio più profondo apprezzamento per l’importante risultato raggiunto grazie al senatore Salvo Pogliese, che ha ottenuto lo stanziamento di 200 mila euro per la ricostruzione della biblioteca dell’Istituto Pestalozzi”. Lo dichiara Luca Sangiorgio, coordinatore comunale di Fratelli. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it

