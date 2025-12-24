Fombio | fu sfregiato dal nubifragio restyling per il castello Douglas Scotti

Fombio, 24 dicembre 2025 – Era il 28 gennaio scorso quando un violento nubifragio si abbatteva sul territorio, lasciando dietro di sé una ferita evidente nel patrimonio architettonico locale. Un cedimento strutturale improvviso aveva colpito infatti una trave portante del tetto del castello Douglas Scotti di Fombio, proprio in corrispondenza dell'angolo nord-est dell'edificio, provocando un preoccupante abbassamento dell'orditura secondaria e mettendo a rischio l'integrità dell'intero manufatto. La "toppa". Nelle settimane successive, era stato eseguito un intervento di somma urgenza, installando le opere provvisionali per "congelare" il danno ed evitare ulteriori crolli, ma per un bene sottoposto a vincolo era necessario un intervento risolutivo e dunque, sotto la lente della Soprintendenza di Cremona, Lodi e Mantova, è stato avviato il percorso di recupero che, dopo l'affidamento dell'incarico, ha ottenuto il "nulla osta" lo scorso 18 novembre.

