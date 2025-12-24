Follia in strada | i carabinieri lo aiutano 25enne ringrazia con calci e testate

Folle reazione al tentativo di aiuto da parte dei carabinieri di Chiavari. Un 25enne ubriaco, italiano, è stato denunciato per violenza, minaccia e lesioni a pubblico ufficiale.Ubriaco riverso a terraRiavvolgiamo il nastro e torniamo alla notte del 21 dicembre. I militari di pattuglia hanno. 🔗 Leggi su Genovatoday.it

