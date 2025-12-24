Il pareggio 1-1 di domenica a Sondrio diventerà uno 0-3 (a favore della Folgore ). E i punti in classifica degli azzurri 37 e non più gli attuali 35 portando a 5 lunghezze il vantaggio sulla più diretta inseguitrice ChievoVerona. Saranno questi gli effetti per la classifica del girone B di serie D del praticamente certo accoglimento del reclamo che la società lambraiola ha preannunciato di fare contro l’esito della gara con la Nuova Sondrio. Motivo? Il Sondrio avrebbe schierato un giocatore in posizione irregolare. Si tratterebbe di Ramiro Ferreira utilizzato dal tecnico Stefano Brognoli poco più di 60 secondi, nel corso del recupero del secondo tempo. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Folgore Caratese verso la vittoria a tavolino con il Sondrio

Leggi anche: Nuova Sondrio: contro la Folgore Caratese è un testa-coda

Leggi anche: Il Milan Futuro torna a vincere: vittoria in rimonta contro la Folgore Caratese

Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento.

Folgore Caratese verso la vittoria a tavolino con il Sondrio; In campo un giocatore squalificato: Nuova Sondrio verso la sconfitta a tavolino; Serie D, Sondrio, piove sul bagnato: sconfitta a tavolino contro la Folgore; Girone B - Frenatina Folgore Caratese, ne approfitta il nuovo Chievo. Varesina ko al novantesimo.

Folgore Caratese verso la vittoria a tavolino con il Sondrio - E i punti in classifica degli azzurri 37 e non più gli attuali 35 portando a 5 lunghezze il vantaggio sulla più diret ... msn.com