Folgore Caratese verso la vittoria a tavolino con il Sondrio
Il pareggio 1-1 di domenica a Sondrio diventerà uno 0-3 (a favore della Folgore ). E i punti in classifica degli azzurri 37 e non più gli attuali 35 portando a 5 lunghezze il vantaggio sulla più diretta inseguitrice ChievoVerona. Saranno questi gli effetti per la classifica del girone B di serie D del praticamente certo accoglimento del reclamo che la società lambraiola ha preannunciato di fare contro l’esito della gara con la Nuova Sondrio. Motivo? Il Sondrio avrebbe schierato un giocatore in posizione irregolare. Si tratterebbe di Ramiro Ferreira utilizzato dal tecnico Stefano Brognoli poco più di 60 secondi, nel corso del recupero del secondo tempo. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
