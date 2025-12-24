florida come tradizione i babbi natale cavalcano le onde sulle tavole da surf

Mercoledì, lungo la Space Coast della Florida, Babbo Natale non è saltato sulle slitte, ma sulle tavole da surf. Centinaia di surfisti vestiti da Babbo Natale si sono lanciati sulle onde di Cocoa Beach in quella che è diventata una tradizione annuale che dura ormai da 17 anni. Il surf di Babbo Natale ha attirato sulla spiaggia spettatori in costume natalizio, che hanno ballato al ritmo di musica dal vivo e hanno partecipato a un concorso di costumi natalizi. L’evento raccoglie fondi per il Florida Surf Museum e un’organizzazione no-profit che aiuta le persone affette da cancro. Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it

