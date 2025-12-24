flightradar24 permette di seguire in tempo reale il viaggio di babbo natale per consegnare i regali

Anche quest’anno Flightradar24, l’applicazione che permette di tracciare i voli in tempo reale, ha attivato la funzione “Santa Tracker” che permette di seguire in tempo reale il viaggio di Babbo Natale. Partito dal villaggio di Rovaniemi, in Finlandia, Santa Claus si è messo in viaggio per consegnare i regali ai bambini di tutto il mondo. Per sapere dove si trova esattamente basta andare sul sito di Flightradar24 e inserire nel motore di ricerca “SANTA1”, “HOHOHO”, oppire “R3DNO53”. A quel punto, insieme a migliaia di aerei in volo, apparirà sulla mappa anche la slitta di Babbo Natale trainata dalle sue renne. 🔗 Leggi su Tpi.it

