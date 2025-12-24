Firmato il nuovo contratto per la scuola | aumenti arretrati e bonus per docenti e personale Ata
È finalmente arrivata l'attesa firma definitiva del Contratto collettivo nazionale di lavoro per il personale docente e Ata delle scuole italiane. L'intesa riguarda il triennio 2022-2024, mentre sono ancora in corso le contrattazioni sindacali per il 2025-2027. Il nuovo Ccnl era stato. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it
Leggi anche: Firmato il nuovo contratto per la scuola: aumenti, arretrati e bonus per docenti e personale Ata
Leggi anche: Scuola, firmato il nuovo contratto: quanto cresce la busta paga tra aumenti, arretrati e bonus
Scuola, firmato il nuovo Ccnl: aumenti da 150 euro per i prof e 110 per gli Ata; Sottoscritto definitivamente il CCNL comparto Istruzione e Ricerca triennio 2022-2024; Contratto scuola 2022-24, dopo l'ok del governo, arriva quello della Corte dei Conti. Firma definitiva il 23 dicembre; Firmato il nuovo contratto per la scuola: aumenti, arretrati e bonus per docenti e personale Ata.
Scuola, c’è la firma sul nuovo contratto: aumenti in arrivo per docenti e personale Ata, novità e quanti soldi in busta paga - Il nuovo anno, per i docenti, si aprirà con aumenti e arretrati in busta paga: ieri è stato firmato, infatti, il Contratto collettivo nazionale di lavoro per il comparto Istruzione ... leggo.it
Scuola, firmato il nuovo Ccnl: aumenti da 150 euro per i prof e 110 per gli Ata - Con il nuovo anno arriveranno aumenti di 150 euro al mese per i docenti e 110 euro al mese per gli Ata nonché arretrati pari, rispettivamente, a 1. ilsole24ore.com
Scuola, firmato il nuovo contratto: quanto cresce la busta paga tra aumenti, arretrati e bonus - Firmato il contratto della scuola, da gennaio scattano aumenti in busta paga e arretrati da circa 2mila euro. lanotiziagiornale.it
Firmato il nuovo contratto collettivo 2022-2024 del comparto Scuola Di quanto aumenterà lo stipendio: https://fanpa.ge/P7YFK - facebook.com facebook
Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.