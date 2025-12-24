Firenze il ristorante Santo Bevitore offre il pranzo di Natale a 60 persone
Firenze, 23 dicembre 2025 – Per un Natale nel segno della solidarietà e della condivisione, anche quest’anno il ristorante Santo Bevitore di via di Santo Spirito, rinnova il patto di accoglienza verso le famiglie in difficoltà. Il difficile Natale degli invisibili. Firenze scappa e non dà spiccioli: “Ho solo un euro, niente panino” È ormai un appuntamento irrinunciabile e oramai una consolidata e preziosa tradizione quello con il pranzo di Natale solidale, anche quest’anno in collaborazione con Villa Lorenzi, Fondazione Caritas e Acisjf Firenze. Diverse famiglie, per un totale di circa 60 persone, saranno dunque ospitate per trascorrere insieme a tutto lo staff del locale una giornata di gioia e allegria. 🔗 Leggi su Lanazione.it
Dopo il pranzo grazie a una lotteria verranno distribuiti regali ai bambini partecipanti, tra cui dei biglietti per la ruota panoramica e per la pista di pattinaggio allestite alla Fortezza.
