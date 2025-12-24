Fiorentina Richardson | Voglio essere ceduto Nizza è la mia priorità
Amir Richardson ha dichiarato di voler lasciare la Fiorentina durante il mercato invernale, con il Nizza come sua priorità. La volontà del centrocampista si aggiunge a quella di Albert Gudmundsson, entrambi desiderosi di cambiare maglia. La situazione potrebbe influenzare le strategie di mercato del club viola, mentre le trattative sono in corso per definire il futuro dei giocatori coinvolti.
Dopo Albert Gudmundsson, anche Amir Richardson ha detto di voler lasciare la Fiorentina nel mercato invernale. Lo ha confessato al giornale sportivo francese L'Equipe L'articolo proviene da Firenze Post. 🔗 Leggi su Firenzepost.it
Leggi anche: CdS – Fiorentina, Richardson chiede la cessione: “Voglio andare al Nizza”
Leggi anche: Antonio Decaro: «Non voglio essere un duro e non punto al Nazareno. La dedica? A mia figlia»
Richardson può lasciare la Fiorentina. Lo cerca un club di Ligue 1; Richardson e quel no al Verona: era fatta, cos’è successo a settembre; Fiorentina, Vanoli toglie Richardson dalla naftalina: numeri incoraggianti contro la Dinamo Kiev; Nazione: “Piccoli scalda i motori. Richardson e Ndour chance in mediana. Fazzini vicino al rientro”.
Fiorentina, Richardson chiede la cessione: "Voglio andare al Nizza" - "Agli occhi del club non sono più lo stesso giocatore di prima. corrieredellosport.it
FIORENTINA - Richardson: “Pioli mi ha detto che contava su di me, ma ho giocato pochissimo, vorrei andare via" - Queste le sue parole: “A dire il vero, ho attraversato momenti difficili fuori dal campo, ma dal punto di v ... napolimagazine.com
Richardson rompe il silenzio: "Voglio andarmene dalla Fiorentina in inverno. Nizza la mia priorità" - Firenze, Stadio Artemio Franchi, 19. msn.com
L’ANNUNCIO DI RICHARDSON Lo lascereste partire #fiorentina #richardson - facebook.com facebook
#Fiorentina, il centrocampista Amir #Richardson esce allo scoperto e rilancia: "Voglio andare al #Nizza" x.com
Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.