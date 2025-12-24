Fiorentina Richardson | Voglio essere ceduto Nizza è la mia priorità

Amir Richardson ha dichiarato di voler lasciare la Fiorentina durante il mercato invernale, con il Nizza come sua priorità. La volontà del centrocampista si aggiunge a quella di Albert Gudmundsson, entrambi desiderosi di cambiare maglia. La situazione potrebbe influenzare le strategie di mercato del club viola, mentre le trattative sono in corso per definire il futuro dei giocatori coinvolti.

FIORENTINA - Richardson: “Pioli mi ha detto che contava su di me, ma ho giocato pochissimo, vorrei andare via" - Queste le sue parole: “A dire il vero, ho attraversato momenti difficili fuori dal campo, ma dal punto di v ... napolimagazine.com

Richardson rompe il silenzio: "Voglio andarmene dalla Fiorentina in inverno. Nizza la mia priorità" - Firenze, Stadio Artemio Franchi, 19. msn.com

L’ANNUNCIO DI RICHARDSON Lo lascereste partire #fiorentina #richardson - facebook.com facebook

#Fiorentina, il centrocampista Amir #Richardson esce allo scoperto e rilancia: "Voglio andare al #Nizza" x.com

