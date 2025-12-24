Fiorentina, i tifosi hanno deciso di restare al fianco della squadra nonostante il momento difficile. Previsto un esodo per la trasferta di Parma La Fiorentina può contare ancora una volta sull’amore incondizionato dei propri tifosi, che non hanno alcuna intenzione di abbandonare la squadra nonostante un momento estremamente delicato della stagione. L’ultimo posto in classifica . 🔗 Leggi su Calcionews24.com

© Calcionews24.com - Fiorentina, i tifosi al fianco della squadra: a Parma previsto un vero e proprio esodo viola. Ecco i numeri

Leggi anche: Calciomercato Fiorentina, Fagioli verrà ceduto a gennaio? Ecco la situazione attuale della squadra viola

Leggi anche: Massimo Orlando sulla Fiorentina: «Situazione assai preoccupante quella della squadra viola. Ecco perché»

Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Fiorentina, così è una presa in giro; Cosa sta accadendo alla Fiorentina: i motivi della crisi, in campo e non solo; Fiorentina, il duro comunicato della Fiesole: Curva vuota per 20 minuti contro l'Udinese; Fiorentina in silenzio stampa, il club valuta decisioni importanti. Squadra in ritiro.

Fiorentina nel caos, tifosi contro la squadra: l'arrivo surreale della squadra al Franchi - Clima sempre più teso fra i sostenitori della Viola che all'arrivo del pullman della squadra hanno travolto i giocatori con insulti durissimi e cori di contestazione ... tuttosport.com