Finisti di campare aggressione davanti casa con pistola puntata alla testa | condannato
“Finisti di campari, ora t’ammazzu”. Con questa frase, puntandogli una pistola alla nuca, Carmelo Russo, 35 anni, avrebbe minacciato un uomo sotto casa, nel quartiere di Fontanelle, la sera del 6 novembre 2020. Il giudice monocratico lo ha condannato a 5 mesi di reclusione. Secondo l’accusa. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it
