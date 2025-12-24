Finanziaria 2026 le novità della manovra

La Finanziaria 2026, approvata al Senato, introduce nuove misure per un importo di 22 miliardi di euro. La manovra rappresenta un passo importante per il bilancio dello Stato, con un iter ormai prossimo alla conclusione anche alla Camera. In questo articolo, analizzeremo le principali novità e gli obiettivi della manovra per il prossimo anno.

Roma, 24 dicembre 2025 - Giancarlo Giorgetti è soddisfatto della manovra da 22 miliardi di euro per il 2026 approvata al Senato, ma di fatto definitiva, perché il passaggio alla Camera sarà solo formale. Il ministro dell’Economia si lascia così alle spalle le polemiche e gli scontri del passaggio parlamentare della legge di Bilancio a Palazzo Madama, anche e soprattutto con la Lega. Fisco e bonus. Accise su, aliquote giù Arriva per 13,6 milioni di contribuenti il taglio di due punti della seconda aliquota Irpef per i redditi fino a 50mila euro. Gli incrementi contrattuali sono tassati al 5% per i redditi fino a 33mila euro: la misura vale, oltre che per i contratti rinnovati nel 2025 e 2026, anche quelli del 2024. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

