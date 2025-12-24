Finali di Coppa Italia | due giornate al Palascherma
Il grande tennistavolo torna nelle Marche, regione che è stata a lungo alla guida del movimento e lo fa con uno dei suoi eventi più importanti, la Coppa Italia. Il Palascherma di Ancona sabato 3 e domenica 4 gennaio 2026 sarà la sede della Final Four di Coppa Italia femminile e maschile, organizzata dalla Federazione Italiana Tennistavolo in collaborazione con il Cus Ancona e il Comitato Regionale Fitet Marche, con il sostegno della Regione e del Comune e con il patrocinio del Coni Marche. Parteciperanno le migliori squadre italiane classificate ai primi quattro posti al termine del girone di andata dei rispettivi campionati di serie A1. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
Coppa Italia, ottavi di finale: Bologna-Parma finisce 2-1. Lazio-Milan 1-0 - I detentori del torneo, guidati da Vincenzo Italiano, hanno ottenuto la qualificazione al prossimo turno. tg24.sky.it
Coppa Italia, negli ottavi di finale la Juventus batte 2-0 l’Udinese - Allo Stadium la partita si sblocca al 23’ con l’autogol di Palma, poi la rete di Locatelli al 68' su rigore. tg24.sky.it
E' la notte della Supercoppa, stasera la finale Napoli - Bologna - Un solo dubbio di formazione per Conte: ballottaggio tra Elmas e Lang per dare sostegno a Hojlund. rainews.it
FINALI UNDER 12 COPPA YOUNG River Morazzoni Bianca: Morazzoni E., Bertuzzi A., Mazzocchi I., Fontanesi S., Calandroni E., Di Sacco G., Martani G., Grasso C. All. Carbonetti M., Dir. Albertelli M. River Morazzoni Verde: Borotti B., Cervini Y., Cristalli G., M - facebook.com facebook
Sergio #Conceicao a GdS: “Al #Milan i giocatori erano dalla mia parte e i risultati ci sono stati: penso ai due derby vinti e al successo con la Roma. Dispiace per la finale di Coppa Italia, ma alcune cose non mi sono piaciute. C’era instabilità a livello societario x.com
