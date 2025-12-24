Finali di Coppa Italia | due giornate al Palascherma

Il grande tennistavolo torna nelle Marche, regione che è stata a lungo alla guida del movimento e lo fa con uno dei suoi eventi più importanti, la Coppa Italia. Il Palascherma di Ancona sabato 3 e domenica 4 gennaio 2026 sarà la sede della Final Four di Coppa Italia femminile e maschile, organizzata dalla Federazione Italiana Tennistavolo in collaborazione con il Cus Ancona e il Comitato Regionale Fitet Marche, con il sostegno della Regione e del Comune e con il patrocinio del Coni Marche. Parteciperanno le migliori squadre italiane classificate ai primi quattro posti al termine del girone di andata dei rispettivi campionati di serie A1. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

