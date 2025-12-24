Riuscire a raccontare i dettagli di un incidente traumatico talmente grave da costringere i dottori ad indurre il coma farmacologico è quasi un miracolo. Filippo Baroncini ripercorre i momenti dell’incidente in Polonia All’inizio di agosto, nella terza tappa del Giro di Polonia 2025, il corridore della UAE Team Emirates XRG è rimasto vittima di un terribile incidente: si è schiantato contro un muro, dopo aver perso il controllo della bici in discesa. L’impatto gli ha causato danni gravissimi, soprattutto al volto, costringendo i medici a indurlo in coma farmacologico, condizione in cui e è rimasto per diverso tempo Il traumatico ricordo dell’incidente: “ Ricordo ancora ogni dettaglio dell’incidente. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Filippo Baroncini, la caduta al Giro di Polonia e il ritorno in bici: “Un miracolo essere ancora vivo”

Leggi anche: Ciclismo, a Filippo Baroncini il premio "Coraggio e Avanti"

Leggi anche: LIVE Vacherot-Rinderknech 4-6, 6-3, 4-3, ATP Shanghai 2025 in DIRETTA: il francese ancora vivo per miracolo!

Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news.

UAE Team Emirates XRG, Filippo Baroncini, la caduta al Giro di Polonia e il ritorno in bici: "Un miracolo essere ancora vivo" - L'articolo UAE Team Emirates XRG, Filippo Baroncini, la caduta al Giro di Polonia e il ritorno in bici: “Un miracolo essere ancora vivo” è stato pubblicato per primo su SpazioCiclismo. msn.com

Filippo Baroncini, come sta dopo l'incidente al Giro di Polonia: è in coma indotto, nessun danno a organi vitali - Dopo la bruttissima caduta nella terza tappa del Giro di Polonia di mercoledì, Filippo Baroncini è stato messo in coma farmacologico. corriere.it

Tour della Polonia, brutta caduta per Filippo Baroncini: come sta il ciclista - L’incidente è avvenuto al termine della terza tappa del giro e ha coinvolto sei corridori, finiti fuori strada. lettera43.it

UAE Team Emirates XRG, Filippo Baroncini, la caduta al Giro di Polonia e il ritorno in bici: “Un miracolo essere ancora vivo” x.com

Colnago V5Rs: le bici del World Tour sono arrivate! Oggi da Sportissimo Modena abbiamo qualcosa di veramente unico: le bici ufficiali del Team UAE Emirates, usate dai corridori Juan Ayuso e Filippo Baroncini! Dettagli da brivido: -Manubrio E - facebook.com facebook