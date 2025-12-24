Fiera sosta gratis fino a giugno Berlanda | più bus verso il centro

Fiera, sosta gratuita fino a dicembre. «Nessuna modifica alle tariffe alla Fara» - Così hanno deciso Comune e Promoberg, alla scadenza della convenzione che dallo scorso mese di maggio ha messo a disposizione gratuitamente 300 posti auto all’interno del parcheggio che i pendolari ... ecodibergamo.it

AVVISO IMPORTANTE MODIFICHE ALLA SOSTA E VIABILITA’ PER FIERA Domenica 14 dicembre dalle ore 6:30 alle ore 20.00, in occasione della Fiera di S. Damaso, sarà in vigore il: DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA nelle seg - facebook.com facebook

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.