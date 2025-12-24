L'aria tra Fibercop e Open Fiber è sempre più irrespirabile. E se le nozze della rete già da mesi sembrano lontane, nelle ultime settimane la situazione non è migliorata. L'ex rete di Tim, controllata dal fondo americano Kkr, all'inizio di dicembre ha presentato ricorso al Tar del Lazio contro Infratel, società del ministero delle Imprese e del Made in Italy controllata da Invitalia che si occupa di redigere i bandi per la realizzazione di infrastrutture di telecomunicazione. La ragione del contendere, scrive Bloomberg, è l'accusa che l'agenzia avrebbe concesso trattamenti di favore alla rivale Open Fiber sui bandi del Pnrr per la copertura delle aree grigie con la fibra ottica. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Fibercop fa causa a Infratel per gli "aiuti" a Open Fiber

Leggi anche: NetCo, resa dei conti tra TIM?KKR e Palazzo Chigi: perché l’asse FiberCop–Open Fiber è diventato il dossier più delicato delle tlc italiane

Leggi anche: “Navigare nel futuro“ con i giovani. Open Fiber premia gli studenti

