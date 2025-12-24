Fiamme nella casa di accoglienza | un minore in ospedale
Fiamme in una casa di accoglienza per minori. È quanto accaduto nel corso della notte a Camigliano, dove la struttura di accoglienza per minori 'Hope' è stata avvolta dalle fiamme. Gli operatori hanno immediatamente allertato i soccorsi. Sul posto i carabinieri della sezione radiomobile della. 🔗 Leggi su Casertanews.it
