Fiamma olimpica in provincia il passaggio a Formia nel giorno di Santo Stefano

Formia è una delle sette città della provincia di Latina attraversate nella giornata di venerdì 26 dicembre dal passaggio della fiamma olimpica dei Giochi Invernali Milano-Cortina 2026. Un appuntamento di straordinaria rilevanza istituzionale e sportiva.Il ritrovo e la partenza della staffetta. 🔗 Leggi su Latinatoday.it

Leggi anche: Latina, la Fiamma Olimpica fa tappa a Santo Stefano: programma e itinerario

Leggi anche: Fiamma Olimpica accende la Reggia: a Santo Stefano si inaugura l'ingresso di corso Giannone

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme.

Passaggio della fiamma olimpica: allo studio il piano per la sicurezza e la viabilità; Viaggio della Fiamma di Milano Cortina 2026 in Italia: protagonisti e programma della tappa 16 a Salerno; Domani il passaggio della Fiamma Olimpica da Ragusa; Cortina 2026, la Fiamma Olimpica tra Napoli e provincia: a Pompei c’è Jackie Chan tedoforo.

Potenza pronta per le feste e il passaggio della Fiamma Olimpica: piano sicurezza potenziato - Occhi puntati su Potenza e provincia per le festività natalizie e l’arrivo della Fiamma Olimpica di Milano Cortina 2026. lasiritide.it

La Fiamma olimpica è arrivata a Napoli: gli scatti del percorso in città - L'ingresso in città dal quartiere di Scampia, poi il passaggio in centro e sul Lungomare, fino all'arrivo in piazza Plebiscito ... napolitoday.it