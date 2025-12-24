Fiamma olimpica a Napoli da Scampia a piazza Plebiscito | Abbraccio tra i popoli

La fiaccola olimpica a Napoli ha attraversato i quartieri, da Scampia a piazza Plebiscito, simbolo di unione tra diverse comunità. Con l’accensione del braciere da parte di Fabio Cannavaro, la serata ha rappresentato un momento di condivisione e speranza, consolidando il legame tra le persone e i valori dello sport. Un gesto che ha riunito cittadini e visitatori in un’atmosfera di rispetto e solidarietà.

Quando Fabio Cannavaro ha acceso il braciere, ieri sera al Plebiscito, la piazza è stata calata in un universo in cui il tempo non passa mai. Non indietreggia e non avanza, ma resta cullato. 🔗 Leggi su Ilmattino.it © Ilmattino.it - Fiamma olimpica a Napoli, da Scampia a piazza Plebiscito: «Abbraccio tra i popoli» Leggi anche: Milano-Cortina 2026, la fiamma olimpica attraversa Napoli e arriva a piazza del Plebiscito Leggi anche: Napoli accoglie la fiamma olimpica sotto la pioggia: Cannavaro accende il braciere in piazza Plebiscito Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento. Napoli, arriva la fiaccola olimpica: ecco le tappe in Campania, martedì festa al Plebiscito; Fiamma olimpica a Napoli, i tedofori vip e il percorso che faranno; La Fiamma Olimpica attraversa la Campania: Geppino Giacobbe tra i tedofori a Scampia; A Napoli domani la fiamma olimpica: da Carlo di Borbone a Ciro Ferrara e Giuseppe Nargi, chi sono i tedofori. Milano-Cortina 2026, la fiamma olimpica passa per Napoli: il viaggio da Scampia a Piazza Plebiscito - Non è scontato quando l'ingresso a Napoli del simbolo per eccellenza di Olimpia, sinonimo di rinascita e ... msn.com

La Fiamma olimpica è arrivata a Napoli: gli scatti del percorso in città - L'ingresso in città dal quartiere di Scampia, poi il passaggio in centro e sul Lungomare, fino all'arrivo in piazza Plebiscito ... napolitoday.it

Milano-Cortina 2026, la fiamma olimpica attraversa Napoli e arriva a piazza del Plebiscito - (LaPresse) La pioggia non ha fermato il cammino della fiaccola olimpica di Milano- stream24.ilsole24ore.com

La Fiamma olimpica ha attraversato #Napoli e a chiudere le celebrazioni è stato Fabio #Cannavaro che ha acceso il braciere. #olimpiadi x.com

A napoli transito della Fiamma Olimpica - facebook.com facebook

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.