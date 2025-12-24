Festività natalizie cambiano gli orari degli sportelli comunali | il programma completo

Durante le festività natalizie, gli orari degli sportelli comunali di Ferrara subiranno alcune variazioni. Il Comune assicura comunque la presenza dei servizi al pubblico, garantendo continuità e assistenza durante questo periodo speciale. Di seguito, il programma completo con tutte le aperture e chiusure per le festività.

In occasione delle festività natalizie, i servizi aperti al pubblico del Comune di Ferrara continueranno ad essere garantiti. L'Urp Centrale di piazza del Municipio e l'Urp Mobile nelle frazioni saranno operativi tutti i giorni, ad esclusione dei giorni 25 e 26 dicembre, 1, 2 e 6 gennaio 2026. Lo. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it

Leggi anche: Carpi. Orari degli uffici comunali durante le festività natalizie: aperture ridotte e chiusure straordinarie

Leggi anche: Sanità | Libera professione, gli orari di call center e sportelli al pubblico durante le festività natalizie

La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti.

Autobus cambiano gli orari di corse e biglietterie per le festività natalizie | tutte le modifiche; Farmaci cartelle cliniche e Cup | ecco come cambiano gli orari per le festività.

Come cambiano i servizi GTT nel periodo delle festività: gli orari speciali di metro, autobus e tram - In particolare la metropolitana, i bus e i tram potranno subire alcune variazioni di orario mentre alcune linee non saranno in servizio. torinotoday.it

Metro e bus a Torino a Natale e Capodanno: gli orari delle ultime corse Gtt e i servizi speciali per San Silvestro e il concerto all'Inalpi Arena - Giovedì 25 dicembre il servizio Gtt subirà un forte ridimensionamento: autobus e tram circoleranno solo in due fas ... torino.corriere.it