Festività | le variazioni ai servizi di Sei Toscana nei comuni della provincia di Arezzo

Arezzo, 24 dicembre 2025 – In occasione delle festività Sei Toscana annuncia che sono possibili alcune modifiche ai servizi. Tutte le variazioni sono condivise con le singole Amministrazioni comunali con l'intento di offrire, anche durante i giorni di festa, servizi rispondenti alle esigenze dei cittadini. Centri di Raccolta: oggi e mercoledì 31 dicembre sono possibili variazioni o riduzioni agli orari di apertura dei Centri di Raccolta di Arezzo, Subbiano, Chitignano, Castelfranco Piandisco', Loro Ciuffenna, San Giovanni Valdarno, Cortona, Castiglion Fiorentino, Monte San Savino, Anghiari, Sansepolcro.

