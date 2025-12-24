Festival delle Fiabe – Ti Racconto la Città Winter Edition
Dal 23 dicembre al 6 gennaio, presso gli spazi della Sala Teatro e della Sala Museo dell’ex Cinema Eliseo di Avellino, è in corso il “Festival delle Fiabe – Ti racconto la città – Winter Edition”. L'iniziativa, organizzata dal Comune di Avellino e rivolta a bambini e famiglie, propone un ricco. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it
Ad Avellino il “Festival delle Fiabe – Winter edition” - Dal 23 dicembre al 6 gennaio presso le strutture della Sala Teatro e Sala Museo dell’ ex Cinema Eliseo di Avellino si sta svolgendo il “Festival delle Fiabe – Ti racconto la città – Winter edition” il ... irpinia24.it
Laboratori ed eventi gratuiti 24 dicembre | Il libro delle fiabe urbane & Le lettere di Natale La vigilia di Natale al Festival delle Fiabe di Avellino è dedicata alle storie, all’immaginazione e alla magia delle parole. Mattina 10.30-12.00 Il libro delle fiab - facebook.com facebook
