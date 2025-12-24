Ferrivecchi? Mah Il dem Verini risponde al collega Boccia
Il senatore Verini risponde alle dichiarazioni di Boccia, che aveva chiesto di evitare il termine
C’è il capogruppo dem in Senato Francesco Boccia che al Foglio dice: “Basta con i ferrivecchi dem”. Alt, risponde il sen. Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it
Leggi anche: Boccia young: “Schlein è la nostra bomber basta con i ferrivecchi”
Leggi anche: Meloni risponde a Schlein dopo l'intervento della dem al PSE: “Delirio e vergogna”; ma chi davvero offende l’Italia davanti al mondo?
“Ferrivecchi? Mah”. Il dem Verini risponde al collega Boccia.
“Ferrivecchi? Mah”. Il dem Verini risponde al collega Boccia - C’è il capogruppo dem in Senato Francesco Boccia che al Foglio dice: “Basta con i ferrivecchi dem”. ilfoglio.it
La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.