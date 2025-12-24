A una settimana dalla notizia che ha scosso il mondo del tennis, Juan Carlos Ferrero ha rotto il silenzio. Al di là del messaggio pubblicato sui social per confermare la fine del rapporto professionale con Carlos Alcaraz (“ Mi sarebbe piaciuto continuare “, le sue parole), alimentando numerose speculazioni, il tecnico valenciano non aveva rilasciato ulteriori dichiarazioni pubbliche. Dopo alcuni giorni necessari per metabolizzare l’accaduto, Ferrero si è raccontato in una lunga intervista a MARCA, affrontando i motivi della separazione, il suo desiderio di proseguire il progetto, il passaggio di testimone a Samuel López e smentendo con decisione di aver mai imposto ad Alcaraz di allenarsi stabilmente presso l’accademia di Villena. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Ferrero rompe il silenzio: “Non chiudo la porta a un ritorno con Alcaraz, ma non sono io che ho deciso di chiudere il rapporto”

Leggi anche: Sabrina Colle rompe il silenzio e replica a Evelina Sgarbi: “Ho deciso di dedicare la mia esistenza a Vittorio. Io sfruttatrice? Farò ricorso alla legge”

Leggi anche: “Sono esplosa, ho deciso!”: Giulia Stabile rompe il silenzio davanti agli allievi di Amici

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme.

Ferrero: Non chiudo la porta a tornare a lavorare con Carlos.

Ferrero rompe il silenzio: “Non chiudo la porta a un ritorno con Alcaraz, ma non sono io che ho deciso di chiudere il rapporto” - A una settimana dalla notizia che ha scosso il mondo del tennis, Juan Carlos Ferrero ha rotto il silenzio. oasport.it