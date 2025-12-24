Ferrero racconta cosa è successo davvero con Alcaraz poi non chiude a Sinner | Ci rifletterei
Ferrero spiega la vicenda con Alcaraz, chiarendo i motivi della separazione e le divergenze contrattuali. Nel contempo, non esclude un futuro collaborazione con Sinner, affermando: “Ci rifletterei”. Juan Carlos Ferrero condivide inoltre i sentimenti legati alla rottura con Carlos e il dolore ancora presente, sottolineando l’importanza del rapporto umano nel mondo del tennis.
Juan Carlos Ferrero racconta la rottura con Carlos, le divergenze sui contratti e il dolore ancora vivo: “Penso a lui ogni giorno”. E su un’ipotesi Sinner non chiude la porta, ma frena: “Non è il momento”. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Cosa c' è dietro la rottura tra Alcaraz e il coach Ferrero.
