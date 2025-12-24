Fernando Alonso è sicuro | Nel 2026 avremo il pacchetto migliore Vincere subito? Vedremo…

Fernando Alonso si avvicina alla stagione 2026 con l’obiettivo di avere il miglior pacchetto tecnico. A 45 anni, il pilota spagnolo si prepara a un nuovo campionato, consapevole delle sfide legate all’età e alla competitività. La sua esperienza e determinazione sono al centro di un percorso che potrebbe rappresentare l'ultima fase della sua carriera in Formula 1.

Fernando Alonso si prepara per quella che, molto probabilmente, sarà la sua "Last dance". Il pilota classe 1981, infatti, si appresta a disputare un nuovo campionato a 45 anni, non certo un'età semplice per rimanere al massimo della competitività. Ad ogni modo lo spagnolo ha, per anni, pazientato perchè questo momento arrivasse. Nel prossimo Mondiale di Formula Uno ci saranno tutti gli ingredienti per puntare nuovamente in alto. Gli investimenti per la scuderia inglese sono stati folli negli ultimi anni con il fiore all'occhiello dell'approdo del "genio della tecnica" Adrian Newey. L'ingegnere inglese potrebbe davvero fare la differenza con il nuovo regolamento tecnico e, assieme a Enrico Cardile, potrebbe infiocchettare una Aston Martin quanto mai prestazionale da mettere nelle mani di un Fernando Alonso che, da anni, aspettava questa ultima grande chance.

