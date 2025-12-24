Femminicidio Anna Tagliaferri il Centro Leucosia | Fallimento del sistema
Michela Masucci, responsabile del Centro Antiviolenza Leucosia - Associazione Differenza Donna, interviene in merito al femminicidio di Anna Tagliaferri, avvenuto a Cava de' Tirreni. In una nota diffusa alla stampa, l'organizzazione esprime il cordoglio della comunità e analizza le implicazioni. 🔗 Leggi su Salernotoday.it
Leggi anche: Femminicidio a Cava de’ Tirreni, Anna Tagliaferri assassinata in casa: ferita la madre, poi il suicidio del partner
