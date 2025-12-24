Femminicidio a Cava de’ Tirreni | Zuottolo FI lancia l’allarme sulla violenza di genere
“Non possiamo più nasconderci dietro parole come “raptus” o “tragedia familiare”. Quello che è accaduto è femminicidio, è violenza, ed è responsabilità collettiva”. Così Carmela Zuottolo, responsabile provinciale del Dipartimento Libere Professioni di Forza Italia a Salerno, commenta l’uccisione. 🔗 Leggi su Salernotoday.it
FEMMINICIDIO A CAVA DE’ TIRRENI, DI DOMENICO ERA IN CURA ALL’ASL Era in cura presso il Dipartimento di salute mentale della Asl di Salerno Diego Di Domenico, così come riporta l’Ansa, il 40enne che ha ucciso la compagna Anna Tagliaferri a Cava x.com
