“Non possiamo più nasconderci dietro parole come “raptus” o “tragedia familiare”. Quello che è accaduto è femminicidio, è violenza, ed è responsabilità collettiva”. Così Carmela Zuottolo, responsabile provinciale del Dipartimento Libere Professioni di Forza Italia a Salerno, commenta l’uccisione. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

© Salernotoday.it - Femminicidio a Cava de’ Tirreni: Zuottolo (FI) lancia l’allarme sulla violenza di genere

Leggi anche: Cava de’ Tirreni, città sconvolta dall’ennesimo femminicidio

Leggi anche: Cava de’ Tirreni, città sconvolta dall’ennesimo femminicidio

La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti.

Cava de’ Tirreni città sconvolta dall’ennesimo femminicidio; Cava de’ Tirreni città sconvolta dall’ennesimo femminicidio; Femminicidio a Cava de’ Tirreni | Anna Tagliaferri uccisa con 8 coltellate; Femminicidio a Cava de’ Tirreni | donna uccisa a coltellate ferita la madre Il killer si suicida.

Femminicidio a Cava de’ Tirreni: Zuottolo (FI) lancia l’allarme sulla violenza di genere - Quello che è accaduto è femminicidio, è violenza, ed è responsabilità collettiva”. salernotoday.it