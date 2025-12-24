Femminicidio a Cava de’ Tirreni | Zuottolo FI lancia l’allarme sulla violenza di genere

“Non possiamo più nasconderci dietro parole come “raptus” o “tragedia familiare”. Quello che è accaduto è femminicidio, è violenza, ed è responsabilità collettiva”. Così Carmela Zuottolo, responsabile provinciale del Dipartimento Libere Professioni di Forza Italia a Salerno, commenta l’uccisione. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

Leggi anche: Cava de’ Tirreni, città sconvolta dall’ennesimo femminicidio

