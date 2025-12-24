Felipe Caicedo sconvolto dall'omicidio di Pineida | Non ne voglio più sapere del calcio
Sconvolto dall’omicidio di Mario Pineida e deluso dalla situazione del club, l’attaccante ecuadoriano ex di Lazio, Genoa e Inter riflette seriamente sul ritiro dal calcio giocato. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Leggi anche: Barbara D’Urso: “L’amicizia può riempirti la vita più di un uomo. Il programma su Rai1? Non ne so nulla”
Leggi anche: Zinho Vanheusden si ritira dal calcio a 26 anni, l’ex Inter: “Voglio poter camminare senza dolore”
Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati.
Nel menu odierno: marcatori provenienti dagli anni 90, un altro Francesco Pio, il Felipe Caicedo della Serie B, idee mercato, racconti da Monza e Salerno, ricordi del Carpenedolo e un nuovo big del FVS. Caffè e ammazzacaffe. x.com
ACCADDE OGGI - SEI ANNI FA ESATTI, CAICEDO AL 98'. Il 16 dicembre 2019 c'è stata la storica rimonta in #CagliariLazio, nei minuti di recupero la squadra di Inzaghi ha ribaltato il vantaggio dei rossoblù. Al 93' Luis Alberto trova la rete del pareggio, 5 - facebook.com facebook
La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.