Felipe Caicedo sconvolto dall'omicidio di Pineida | Non ne voglio più sapere del calcio

24 dic 2025

Sconvolto dall’omicidio di Mario Pineida e deluso dalla situazione del club, l’attaccante ecuadoriano ex di Lazio, Genoa e Inter riflette seriamente sul ritiro dal calcio giocato. 🔗 Leggi su Fanpage.itImmagine generica

