FdI Chiaravalle duro con la Giunta | Dimettetevi tutti così non farete più danni Realizzate il desiderio di tutta la cittadinanza

CHIARAVALLE – È un comunicato quantomai duro quello che arriva da Fratelli D’Italia di Chiaravalle e rivolto al sindaco Cristina Amicucci e alla Giunta: «Dimettetevi, sforzatevi di realizzare un desiderio di tutta la cittadinanza di Chiaravalle, andate a casa per non fare più danni e catastrofi. 🔗 Leggi su Anconatoday.it

Leggi anche: Il Pd duro con giunta e maggioranza: «Più che una Grande Ancona una grande inadeguatezza. La città non merita questo»

Leggi anche: Diario intimo di una giornalista italiana che aveva scelto la vita nomade (e un van) per inseguire i propri sogni. Poi sono arrivati la passione per la fotografiae il desiderio di maternita?. “Ora per Nilu? il camper e? casa”, ci racconta. Come testimoniano le sue immagini realizzate nello scenario magico della California

Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento.

"È stata una partita dura, soprattutto nel primo tempo. Mercoledì sarà fondamentale perché vale per la coppa". Il girone di ritorno di Serie A Gold non poteva iniziare meglio per la Raimond Sassari, che al PalaSantoru ha battuto Chiaravalle. Al termine della par - facebook.com facebook