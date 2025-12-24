FC 26 SBC | Thibaut Courtois Jolly Invernali 90 OVR

24 dic 2025

Arriva il muro del Real Madrid in versione “Jolly”. Con un impressionante 90 di valutazione generale, Courtois non solo si conferma uno dei portieri più alti e difficili da superare del gioco, ma riceve boost significativi nelle statistiche di velocità e fisicità, rendendolo ancora più reattivo nelle uscite. Durata: 7 giorni.. Ripetibile: No.. Premio finale: 1x Thibaut Courtois Jolly Invernali 90 OVR (Non scambiabile).. Caratteristiche della Carta. Rating Ruolo Piede DeboleAbilità Statistiche Chiave 90 OVR POR 1 3 VEL 87, FIS 89, DRI 91, TIR 90 Ruolo Plus: Portiere abile con i piedi (POR).. Ruolo Plus Plus: Portiere, Portiere fuori dai pali (POR). 🔗 Leggi su Imiglioridififa.com

