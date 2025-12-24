FC 26 SBC | Thibaut Courtois Jolly Invernali 90 OVR
Arriva il muro del Real Madrid in versione “Jolly”. Con un impressionante 90 di valutazione generale, Courtois non solo si conferma uno dei portieri più alti e difficili da superare del gioco, ma riceve boost significativi nelle statistiche di velocità e fisicità, rendendolo ancora più reattivo nelle uscite. Durata: 7 giorni.. Ripetibile: No.. Premio finale: 1x Thibaut Courtois Jolly Invernali 90 OVR (Non scambiabile).. Caratteristiche della Carta. Rating Ruolo Piede DeboleAbilità Statistiche Chiave 90 OVR POR 1 3 VEL 87, FIS 89, DRI 91, TIR 90 Ruolo Plus: Portiere abile con i piedi (POR).. Ruolo Plus Plus: Portiere, Portiere fuori dai pali (POR). 🔗 Leggi su Imiglioridififa.com
Leggi anche: FC 26 SBC: Paulo Dybala Jolly Invernali (89 OVR)
Leggi anche: FC 26 SBC: Alessandro Buongiorno Jolly Invernali (86 OVR)
FC 26 SBC: Emre Can Jolly Invernali (86 OVR) – Il Colosso del Dortmund - Emre Can torna in versione speciale con una carta che ne esalta la potenza fisica e la versatilità difensiva. imiglioridififa.com
FC 26 – Le migliori SBC da fare all’inizio (anche da Web App) - Le SBC (Squad Building Challenges) sono il metodo ideale per ottenere pacchetti e costruire il proprio club senza sprecare crediti ... atomheartmagazine.com
EA FC 26: le migliori SBC da fare all'inizio. Non perdere tempo! - Mentre manca sempre meno al lancio di EA FC 26, continuiamo a parlare del calcistico targato Electronic Arts che da sempre rappresenta uno dei titoli più attesi dell’anno. everyeye.it
Kuri'un da Leo Messi ya jefa na lashe kyautar Gwarzon Mai Tsaron Gida na FIFA na 2025: 1. Donnarumma 2. Emiliano Martinez 3. Thibaut Courtois. #Nazzy - facebook.com facebook
La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.