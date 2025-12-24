FC 26 SBC | Robin Le Normand Jolly Invernali 87 OVR – Il Pilastro Spagnolo
Robin Le Normand si presenta in questa versione Jolly Invernale come un difensore “vecchia scuola” potenziato. La sua caratteristica principale è la specializzazione totale nel ruolo di difensore centrale, grazie a una serie di Ruoli Plus Plus che lo rendono adattabile a qualsiasi filosofia difensiva. Durata: 7 giorni.. Ripetibile: No.. Premio finale: 1x Robin Le Normand Jolly Invernali 87 OVR (Non scambiabile).. Caratteristiche della Carta. Rating Ruolo Piede DeboleAbilità Statistiche Chiave 87 OVR DC 2 3 DIF 88, FIS 87, VEL 81, DRI 70 Specialista Difensivo (Tutti PLUS PLUS ): DC: Difensore, Stopper, Regista difensivo, Laterale. 🔗 Leggi su Imiglioridififa.com
