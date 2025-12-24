È arrivata l’Evoluzione “Precisione glaciale” (21 giorni), una sfida gratuita che punta a trasformare i tuoi giocatori in cecchini davanti alla porta. Rispetto ad altre EVO, questa si concentra esclusivamente sulla qualità della conclusione, portando la finalizzazione a livelli d’élite. Durata: 21 giorni.. Ripetibile: Sì, 2 volte.. Costo: Gratuita.. Requisiti di Accesso. Valutazione Generale (GEN) max: 85.. N° stili di gioco max: 10.. Ruolo: Tutti (tranne i Portieri).. I Miglioramenti (Focus Realizzativo). Il boost è mirato a rendere il tiro più potente e preciso, aggiungendo anche stili di gioco fondamentali per segnare in ogni situazione. 🔗 Leggi su Imiglioridififa.com

© Imiglioridififa.com - FC 26 Nuova Evoluzione: Precisione glaciale – Il Bomber Infallibile (Icy Precision)

Leggi anche: FC 26 Nuova Evoluzione: Bomber Glaciale – Crea il tuo Attaccante Totale (Frostbite Finisher)

Leggi anche: EA FC 26 Evoluzione Bomber Glaciale Elenco Giocatori Ed Obiettivi

Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia.

Netflix lancia un nuovo gioco FIFA in esclusiva prima dei Mondiali 2026; FC 26 Nuova Evoluzione: Fascia Ghiacciata – Il Muro della Corsia Sinistra (Chilling Wingback); EA FC 26 Evoluzione Bomber Glaciale Elenco Giocatori Ed Obiettivi; FC 26 Nuova Evoluzione: Cannonata – Il Terrore dei Portieri (Thunder It In).

FC 26 Nuova Evoluzione: Perfezionista dei passaggi – Il Regista Totale (Passing Perfectionist) - È arrivata l'Evoluzione "Perfezionista dei passaggi" (21 giorni), una sfida a pagamento che si concentra interamente sulla visione di gioco e sulla qualità ... imiglioridififa.com