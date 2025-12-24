FC 26 Nuova Evoluzione | Precisione glaciale – Il Bomber Infallibile Icy Precision
È arrivata l’Evoluzione “Precisione glaciale” (21 giorni), una sfida gratuita che punta a trasformare i tuoi giocatori in cecchini davanti alla porta. Rispetto ad altre EVO, questa si concentra esclusivamente sulla qualità della conclusione, portando la finalizzazione a livelli d’élite. Durata: 21 giorni.. Ripetibile: Sì, 2 volte.. Costo: Gratuita.. Requisiti di Accesso. Valutazione Generale (GEN) max: 85.. N° stili di gioco max: 10.. Ruolo: Tutti (tranne i Portieri).. I Miglioramenti (Focus Realizzativo). Il boost è mirato a rendere il tiro più potente e preciso, aggiungendo anche stili di gioco fondamentali per segnare in ogni situazione. 🔗 Leggi su Imiglioridififa.com
