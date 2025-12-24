Fascia destra Inter chi arriva al posto di Dumfries? Il nodo di mercato dei nerazzurri
di Lorenzo Vezzaro Fascia destra Inter, l’infortunio di Dumfries cambia tutto: profili valutati, errori di pianificazione e perché il club non può permettersi di restare fermo. L’infortunio di Denzel Dumfries rappresenta uno spartiacque pesantissimo per la stagione dell’Inter. Il laterale olandese, esterno fisico, veloce e affidabile in fase difensiva, è stato uno dei pilastri della scorsa annata e, anche se meno continuo a inizio stagione, resta una pedina strutturale del sistema nerazzurro. La sua assenza prolungata costringe ora il club a interrogarsi non solo su chi arriverà, ma su quale profilo sia davvero funzionale. 🔗 Leggi su Internews24.com
