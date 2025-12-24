Family Bob e pattinaggio per le feste

Valdidentro si prepara alla stagione invernale, offrendo attività e atmosfere natalizie per famiglie e visitatori. Tra mercatini, musica e intrattenimenti, il paese si anima con proposte pensate per grandi e piccoli, valorizzando il clima festivo e la comunità locale. “Family Bob” e il pattinaggio rappresentano occasioni di svago e condivisione per rendere speciale il periodo delle feste.

La stagione invernale entra nel vivo e Valdidentro si prepara a vivere il periodo più suggestivo dell’anno, tra atmosfere natalizie, mercatini, musica e tante proposte di intrattenimento pensate per grandi e piccoli, coinvolgendo la comunità locale e i numerosi ospiti presenti sul territorio. La ski area di Isolaccia è pronta ad accogliere sciatori e famiglie, per dare il via a giornate all’insegna del divertimento sulle piste e sull’adrenalinico Family Bob, coaster su rotaia che promette emozionanti discese tra i boschi. Da venerdì 26 dicembre l’offerta si arricchisce ulteriormente con l’apertura del Winter Park di Valdidentro, situato alla partenza degli impianti di risalita, e della pista di pattinaggio sul ghiaccio all’aperto al campo sportivo di Isolaccia. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

