Natan, il papa dei tre bambini allontanati dalla famiglia il 20 novembre scorso, oggi per la Vigilia di Natale non potrà vedere i suoi figli. Rimarrà qui da solo nel bosco nella casa di Palmoli, dove tutto è iniziato. I giudici gli hanno concesso un permesso straordinario per il 25 dicembre. Potrà rimanere solo un'ora. Gli porterà alcuni regali, che in questi giorni tante persone gli hanno consegnato. Probabilmente ci vorrà ancora del tempo per vedere questa famiglia ricongiunta. I giudici hanno disposto una perizia psichica sia per i genitori che per i bambini. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

© Tgcom24.mediaset.it - Famiglia nel bosco,"Vigilia lontano dai figli per Natan

Leggi anche: Nathan lontano dai figli: “Non ha potuto vederli in questi giorni”. Ma il piano di ristrutturazione della casa nel bosco non arriva

Leggi anche: "Divisi dai figli anche al compleanno". Protesta la seconda famiglia nel bosco

Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia.

Famiglia nel bosco, giudici scoprono cosa subivano i figli: dopo mesi di indagini la svolta | Paura per il rientro.

Nathan lontano dai figli: “Non ha potuto vederli in questi giorni”. Ma il piano di ristrutturazione della casa nel bosco non arriva - Per la ‘famiglia nel bosco’ si avvicina la data di giovedì 4 dicembre, quella dell'udienza che potrebbe far tornare a casa i tre figli, nella vicenda che ha commosso l'Italia, ... quotidiano.net

La famiglia nel bosco diventa un caso internazionale: arriva la vice console dell'Australia. E i genitori preparano la fuga dall'Italia: «Documenti in arrivo» - La vicenda della famiglia del bosco di Palmoli, finora circoscritta alle aule del tribunale per i minorenni dell’Aquila e alla casa famiglia di Vasto, ha assunto una nuova dimensione diplomatica con l ... leggo.it

Famiglia del bosco, il Tribunale si riserva di decidere. Entro quando si saprà se i bambini torneranno a casa - Pescara, 4 dicembre 2025 – Il Tribunale dei minorenni dell'Aquila si è riservato sul caso della famiglia del bosco. quotidiano.net

Famiglia nel bosco, il legale lascia | La mamma un anno fa sfuggì agli assistenti sociali

Tg2. . La famiglia che ha deciso di vivere nel bosco in #Abruzzo. I bimbi rimarranno nella casa protetta e per #Natale il papà potrà stare con loro. Intanto il tribunale dei minori ha chiesto ulteriori perizie - facebook.com facebook

Famiglia nel bosco, i diritti dei bambini x.com