Famiglia nel bosco Salvini | Separarli a Natale è una violenza di Stato senza senso e senza precedenti

Matteo Salvini si scaglia nuovamente contro i giudici per il caso della cosiddetta famiglia nel bosco. Il vicepremier e ministro dei Trasporti, infatti, ha scritto sui social: “Separare una famiglia anche nel giorno di Natale, una violenza di Stato senza senso e senza precedenti. Non avremo pace e non ci fermeremo finché questi bimbi non torneranno fra le braccia amorevoli di mamma e papà”. Le parole di Salvini arrivano dopo la sentenza dei giudici della Corte d’Appello che hanno rigettato il ricorso di Nathan Trevallion e Catherine Birmingham contro la sospensione della responsabilità genitoriale. 🔗 Leggi su Tpi.it

