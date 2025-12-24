Famiglia nel bosco Salvini | Separarli a Natale è una violenza di Stato senza senso e senza precedenti
Matteo Salvini si scaglia nuovamente contro i giudici per il caso della cosiddetta famiglia nel bosco. Il vicepremier e ministro dei Trasporti, infatti, ha scritto sui social: “Separare una famiglia anche nel giorno di Natale, una violenza di Stato senza senso e senza precedenti. Non avremo pace e non ci fermeremo finché questi bimbi non torneranno fra le braccia amorevoli di mamma e papà”. Le parole di Salvini arrivano dopo la sentenza dei giudici della Corte d’Appello che hanno rigettato il ricorso di Nathan Trevallion e Catherine Birmingham contro la sospensione della responsabilità genitoriale. 🔗 Leggi su Tpi.it
#Famiglia nel #bosco, il #Natale nella casa famiglia. Disposta perizia psichiatrica per i genitori di Valentina Iannicelli x.com
Tg2. . La famiglia che ha deciso di vivere nel bosco in #Abruzzo. I bimbi rimarranno nella casa protetta e per #Natale il papà potrà stare con loro. Intanto il tribunale dei minori ha chiesto ulteriori perizie - facebook.com facebook
