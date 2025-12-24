famiglia nel bosco prepariamoci ad andare tutti al manicomio

Chi ha paura della famiglia nel bosco? A chi hanno fatto del male quel padre, quella madre, quei bambini? La loro esistenza è un pericolo per qualcuno? Siamo di fronte a un soggetto pulsante, inerme, che sognava una vita in comunione con la natura e ora si ritrova scaraventato al centro di una tempesta organizzata da squadroni di magistrati, psicologi, esperti di varie discipline a cui manca il dono dell’umana comprensione e la grazia dell’amore. La famiglia, il bosco, l’infanzia, sono diventati gli elementi di un problema trattato come un piano eversivo, una ribellione che va spezzata, un’utopia che va schiacciata. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

