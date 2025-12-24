Famiglia nel bosco niente ricongiungimento a Natale | nel provvedimento i dettagli choc sulla madre

Per settimane il Natale era stato indicato come il momento del possibile ricongiungimento tra la famiglia che viveva nel bosco, i Trevallion-Birmingham, e i tre figli collocati in casa famiglia dal 20 novembre. Una data simbolica, caricata di speranza, che però si è progressivamente allontanata. Quel ritorno tanto atteso, almeno per ora, non ci sarà: il percorso si è bloccato a causa della “notevole rigidità” dei genitori, che non sembrano intenzionati ad accettare alcuna deroga ai “valori cui conformano le loro scelte di vita”. La storia di questa famiglia, che ha scelto di vivere in modo “neorurale” lontano dalla società e dalle regole condivise, si intreccia ora con un provvedimento giudiziario severo, che mette nero su bianco i motivi per cui il rientro dei bambini a casa appare, al momento, irrealizzabile. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

