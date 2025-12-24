Famiglia nel bosco la madre da un mese non si lava e pretende orari e abitudini diverse dagli altri bambini | Non collabora

Nathan Trevallion e Catherine Birmingham, i genitori della cosiddetta famiglia nel bosco, non collaborano con i servizi sociali. In particolar modo è la donna è essere intransigente pretendendo per i propri figli anche abitudini e orari diversi dagli altri bambini ospiti della casa-famiglia dove attualmente si trovano i tre minori. È quanto scritto nel provvedimento attraverso il quale è stato rigettato il ricorso dei due contro la sospensione della responsabilità genitoriale. Secondo Cecilia Angrisano, presidente del tribunale per i minorenni, i due non sarebbero disponibili a scendere a negoziati. 🔗 Leggi su Tpi.it

