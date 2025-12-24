Famiglia nel bosco il padre sarà con i bimbi la mattina di Natale

“Da informazioni assunte dovrebbe essere certo che Nathan domani sarà con la famiglia, all’interno della struttura dalle 10 alle 12.30?. Lo ha dichiarato Giuseppe Rosario Masciulli, sindaco di Palmoli, vicino alla famiglia che viveva nel bosco della provincia di Chieti, riferendosi al fatto che Nathan Trevallion, il padre dei 3 bambini allontanati da casa dopo la sospensione della ‘responsabilità genitoriale’, non potrà essere al pranzo di Natale con i figli e la moglie. Dalla struttura spiegano che la decisione è stata presa per garantire lo stesso trattamento tra le famiglie ospiti. Salvini: “Separare una famiglia a Natale è violenza di Stato”. 🔗 Leggi su Lapresse.it

